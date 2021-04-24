شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستكشف الزمالك بثنائية الإنتاج قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة لنادي الزمالك في الدوري العام، وآخرها مباراتا الأهلي والإنتاج الحربي، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك، فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل ضمن مسابقة الدوري العام، حيث يأمل ذئاب الجبل في تقديم مباراة قوية مثل المباراة الماضية أمام وادي دجلة.

ويطمح أبناء النحاس لمواصلة صحوتهم بعد تصحيح مسارهم واستعادة نغمة الانتصارات، واستغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبوها من الفوز على دجلة، لتعديل وضعهم في جدول الدوري بعد تراجعهم بشكل واضح في الموسم الجاري عن الموسم الماضي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مشدداً على ذلك الفوز يعد بمثابة 6 نقاط، متمنياً أن تستمر صحوة الفريق لتصحيح وضعهم بالجدول في المباريات المقبلة.