شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز وصالح جمعة .. الراقصة الأرمينية تكشف كواليس أزمتها مع لاعب الأهلي السابق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب اندلاع أزمة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، وصافينار، منذ ما يقرب من شهر ونصف، علقت الراقصة الأرمينية على أزمتها مع لاعب النادي الأهلي السابق.

وقالت صافينار، إنها لا تعرف اللاعب صالح جمعة ولم تلتق به من قبل وحتى إذا قابلته لن تتعرف عليه لأنها لا تعرف شكله. وأضافت الراقصة الأرمينية، خلال تصريحاتها المتفلزة، مساء أمس، أنها لم تفتعل أزمة الرسائل بينها وبين صالح جمعة حتى تصبح تريند كما قال البعض.

وأكدت: أنها ترد على أي رسائل تأتي لها من الجمهور، لكنها استغربت كثيرا لأنها وجدت أن صالح جمعة يقول إنها ترسل له رسائل وتعاكسه، والحقيقة أنه هو من أرسل لها في البداية وهي ردت عليه ثم حذف رسائله وأبقى على رسائلها. وشددت على أنها لم تكن تعرف صالح جمعة ورأت صورته بعد هذه الأزمة، موضحة أنها لا تعرف سبب ما حدث قائلة: «يمكن حد زقه عليا، حد مش بيحبني».