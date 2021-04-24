محمود علاء يعود للدفاع أمام البنك الأهلي وعبد الشافي يحتفظ بمكانه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود للدفاع أمام البنك الأهلي وعبد الشافي يحتفظ بمكانه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء مدافع الزمالك لقيادة فريقه فى مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تأكد غياب محمد عبد الغني عن المباراة لتعرضه للطرد فى مباراة الإنتاج الحربي التى اقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.
وينتظم لاعبو الزمالك الأساسيون فى المران الجماعي اليوم، السبت، بعد أداء تدريبات استشفائية فى مران الأمس، ويعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، للتأكيد على أهمية مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة، للمنافسة بقوة على لقب الدوري واستغلال خسارة الأهلي لمباراة سموحة فى الجولة الأخيرة، مما يزيد من فرص الأبيض بشرط مواصلة مسيرة الانتصارات موجها الشكر للاعبين على الأداء والنتيجة أمام الإنتاج الحربي.
وكان مصدر مطلع داخل الزمالك كشف سر عودة التفكير فى التعاقد مع مدير للكرة خلال المرحلة المقبلة، وهو خسارة مباراة القمة، حيث تخشي اللجنة الثلاثية من تأثر الفريق سلبا مثلما حدث الفترة الماضية أثناء تولي باتشيكو المسئولية الفنية.
وترغب لجنة الزمالك فى توفير كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني للنجاح وعدم انشغالهم بأى أمور خارج المستطيل الأخضر، لذا تم التفكير في محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لتولي مهمة مدير الكرة في الأيام المقبلة ليكون المسئول الأول عن كافة الأمور الإدارية داخل الفريق وفرض مبدأ الثواب والعقاب تجاه أي لاعب مقصر.