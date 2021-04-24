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محمود علاء يعود للدفاع أمام البنك الأهلي وعبد الشافي يحتفظ بمكانه

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القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء مدافع الزمالك لقيادة فريقه فى مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الممتاز، بعد تأكد غياب محمد عبد الغني عن المباراة لتعرضه للطرد فى مباراة الإنتاج الحربي التى اقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

 

فيما نجح محمد عبد الشافي فى حجز مكان أساسى بتشكيلة الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي، بعد تألقه الملفت فى لقاء الإنتاج الحربي، وحصوله على لقب أفضل لاعب بالمباراة، رغم غيابه عن المشاركة فى المباريات بشكل أساسي لفترة طويلة لينال ثقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

 

وينتظم لاعبو الزمالك الأساسيون فى المران الجماعي اليوم، السبت، بعد أداء تدريبات استشفائية فى مران الأمس، ويعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، للتأكيد على أهمية مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة، للمنافسة بقوة على لقب الدوري واستغلال خسارة الأهلي لمباراة سموحة فى الجولة الأخيرة، مما يزيد من فرص الأبيض بشرط مواصلة مسيرة الانتصارات موجها الشكر للاعبين على الأداء والنتيجة أمام الإنتاج الحربي.

 

وكان مصدر مطلع داخل الزمالك كشف سر عودة التفكير فى التعاقد مع مدير للكرة خلال المرحلة المقبلة، وهو خسارة مباراة القمة، حيث تخشي اللجنة الثلاثية من تأثر الفريق سلبا مثلما حدث الفترة الماضية أثناء تولي باتشيكو المسئولية الفنية.

 

وترغب لجنة الزمالك فى توفير كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني للنجاح وعدم انشغالهم بأى أمور خارج المستطيل الأخضر، لذا تم التفكير في محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لتولي مهمة مدير الكرة في الأيام المقبلة ليكون المسئول الأول عن كافة الأمور الإدارية داخل الفريق وفرض مبدأ الثواب والعقاب تجاه أي لاعب مقصر.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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