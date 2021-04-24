شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعيد جهود أحمد على ويفقد محمد طلعت أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتازبعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدورى، فيما يفقد الإنتاج جهود مهاجمه محمد طلعت فى مواجهة الإسماعيلى بعد تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك التى خسرها الفريق بهدفين دون رد فى الدوري.

من جهته لقن كشرى مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك والتى خسرها بهدفين دون رد بعد التصرفات الصبيانية التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك مما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت ، وحرص كشرى على توجيه اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المحسوبة، مؤكداً أن وضع الفريق لايتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.

ويواصل الثنائى مصطفى الجمل لاعب خط وسط الفريق ومحمد عبد المجيد مهاجم الفريق برنامجهم التأهيلى للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدتهم عن المباريات الأخيرة للإنتاج.

وفاز الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدورى والتى أقيمت على استاد الأهلى والسلام، أحرز هدفى الزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد فى الدقيقة 40 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 فى المركز الأخير.

واكتفى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى بمواجهة طلائع الجيش ودياً عقب مباراة الزمالك لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاسماعيلى رافضاً فكرة إقامة وديات عقب مواجهة طلائع الجيش خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الدراويش التي تعد بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة قبل الخسارة من الزمالك قبل أن يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه في جدول ترتيب الدوري.