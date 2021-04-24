شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في رمضان (12).. الإسماعيلي يصعق الترجي بثلاثية في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:



الإسماعيلي يصعق الترجي بثلاثية في دوري الأبطال الإسماعيلي يصعق الترجي بثلاثية في دوري الأبطال محطتنا هذه المرة مع الإسماعيلى الذي تألق لاعبوه فى ملعب المنزة بإياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 2003، وصعق الترجى بثلاثية بلغ على أثرها نهائى تلك النسخة ووقع عليها كل من: أحمد فتحى وعبدالرحمن تراورى ومحمد محسن أبوجريشة.

الإسماعيلي تغلب بملعبه على الترجى بنفس النتيجة فى مباراة الذهاب ليفوز فى إجمالى نتيجة المباراتين 6-2، وتقدم أحمد فتحى بهدف للإسماعيلى فى الدقيقة 21 قبل أن يضيف عبد الرحمن تراورى الهدف الثانى للإسماعيلى فى الدقيقة 34.