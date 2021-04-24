شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يمد معسكره فى القاهرة استعداداً للطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل فريق أسوان معسكره المقام فى القاهرة لأسبوع آخر عقب مباراة الجونة فى الكأس، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المرتقبة، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأمل أسوان في مواصلة عروضه القوية في الدوري العام، عقب الفوز الأخير على إنبي في الدولة الماضية التي أقيمت على استاد أسوان، من أجل الحفاظ على فرص البقاء بالدوري في ظل ملاحقة المقاولون العرب له.

من جهته أكد رئيس أسوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاتفاق مع شركة استادات، حيث تم التوصل إلى منح نادى أسوان تخفيضا بقيمة 30% من قيمة إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان، المحافظ تواصل أيضًا مع شركة الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد 2 محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي أسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.