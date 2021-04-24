أمير مرتضى يرد على الجنايني: ما قاله "كذب" .. خرب وأضر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، ما صرح به عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير اتحاد الكرة، في وقت سابق عبر "كلوب هاوس" بقيامه بلفت نظر مسؤولي الزمالك لأزمة الملاعب.

الجنايني كان قد أشار خلال جلسة عبر "كلوب هاوس":أنا من جاء بأمير مرتضى منصور، وقولت له ما يجب أن يقوله، ويقول إن ده في إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص"، فيما يخص عدم خوض الأهلي لمباريات في ملعب الإسماعيلي، للاطلاع على باق التصريحات.. اضغط هنا

وهو مادفع أمير مرتضى، للتغريد على حسابه الشخصي بموقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، قائلاً:"الناس اللي بتدخل على clubhouse وتقول أي كلام على أساس إنه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي أفكرك ولا نسيت الـ ٦ نقط اللي خصمتهم وإيقاف شيكا وعبدالله جمعة وأزمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات كتيرة".

وأتم المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رده عبر تغريدة أخرى جاءت:"كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك.. خربت الزمالك وأنت في مجلس إدارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وأنت في اتحاد الكرة.. أنت ولا كنت محايد بين الأهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك أنت كنت ولا حاجة".