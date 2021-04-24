السمري يوضح.. جلسة الزمالك مع عواد.. وحقيقة الراحلين عن الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أ مصطفى الجريتلي:

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إنه تواجد بالصدفة خلال الجلسة التي جمعت رئيس اللجنة، عماد عبدالعزيز وحارس مرمى فريق القدم محمد عواد.

وأضاف السمري، خلال مداخلة بفضائية الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"اللواء عماد طالبه بالصبر حتى يرى الأمر ولكن بالطبع لن يعده بشيء هذه أمور فنية"، نافياً في الوقت ذاته أي أحاديث مع اللاعب عن بيعه خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك:"ماحدث هو أمر طبيعي، وطبيعي أن يشعر عواد بذلك أو أي لاعب لا يُشارك بذلك ولكن بالطبع لايوجد أحاديث عن بيعه أو بيع أي لاعب كما يتردد فهذا ليس وقته".

واسترسل السمري:"كارتيرون أيضاً لم يُحدد قائمة باللاعبين الراحلين أو الصفقات التي يريد تدعيم الفريق بها فكل هذه أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي، فبالمنطق كارتيرون يحاول الآن الحفاظ على الصدارة فهل يعقل أن يتحدث عن لاعبين حاليين راحلين.

وأتم عضو اللجنة التنفيذي بالزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أنهم في حيرة بسبب أداء الفريق ولكن في الوقت ذاته شدد على أهمية حصد النقاط الثلاثة خلال هذه الفترة، قائلاً:"أدينا مباريات جيدة مثل نهائي أفريقيا وهُزمنا والمهم خلال فترة المباريات المقبلة الفوز".