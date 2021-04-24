حسن يسري: لاعبو "يد الزمالك" يحزنون على المباراة أكثر من المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدرب فريق اليد بنادي الزمالك، حسن يسري، إن الجهاز الفني لفريقه عقد جلسة مع اللاعبين عقب مباراتهم يوم أمس الجمعة أمام نظيرهم هيليوبوليس وأغلقوا هذه الصفحة.

الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد عقب فوزه على نظيره هيليوبوليس ليلتقي الأهلي مساء اليوم السبت في النهائي.

وأضاف حسن يسري، خلال مداخلة بقناة الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"لاعبو الزمالك يشعرون بالمسؤولية، اللاعبون يحزنون على الهزيمة في مباراة أكثر من الأموال، فالأموال ستأتي ستأتي ولكن المباريات لا، والبطولة قد تعوضها بعد مرور عام، نعم لدينا متأخرات منذ 2016 ولكن هذه أمور خارج الملعب وليس في أرضية الملعب والمباريات".

وتابع مدرب فريق اليد بنادي الزمالك:"اللجنة عملت سلفة للاعبين مرة أو اثنين ونحن في فريق اليد لا نلجأ للإدارة أو اللجنة الحالية إلا عندما تكون هناك أموراً صعب حلها".

وأتم يسري تصريحاته بقوله:"ما أنا عليه الآن هو من خير الزمالك والنادي عليّ ولو أقوم بأي شيء الآن فهو لرد خير النادي".