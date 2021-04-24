الزمالك: نعمل على تجديد عقود فرق الصالات.. و "اليد" طالبوا بالتأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إنهم بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لألعاب كرة اليد والطائرة والسلة يعملون على تجديد العقود الخاصة باللاعبين.

وأضاف السمري، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"فريق اليد طالب تأجيل الأمر لما بعد مباراتهم في الكأس أمام الأهلي اليوم وإن شاء الله يكمل فريق اليد الثنائية ونبارك لهم".

وأشار عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إلى إنه طلب من الأجهزة الفنية للفرق الثلاثة بتحديد مطالبها سواء باستمرار لاعبين أو التعاقد مع آخرين، قائلاً:" سنجلس مع الجهاز الفني لفريق اليد عقب مباراة الكأس للاستماع لمطالبه ثم سنجلس مع اللاعبين، هم بالفعل رجال ويستحقون وقفة كبيرة؛ يكفي إسعادهم الجماهير وأشكرهم فيعوضونا عن الكثير".

وأتم السمري تصريحاته بقوله:"هناك تنسيق كامل مع الأجهزة الفنية وحسين زكي المدير الفني لفريق اليد هو من طالبنا بعدم الحديث عن تجديد العقود حتى لا نشغل اللاعبين".

ويلتقي فريق يد الزمالك بعد فوزه يوم أمس الجمعة على هيليوبوليس نظيره الأهلي الذي فاز على نظيره الزهور، مساء اليوم السبت في نهائي بطولة الكأس.