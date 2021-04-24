الزمالك: لم يصلنا إخطار بتأجيل القمة.. وننتظر رد "كاف" في شكوتنا بخصوص مباراة الترجي والمولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إنهم تقدموا بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي بخصوص مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف السمري، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت:"تقدمنا بالشكوى منذ 5 أيام بخصوص وجود رعونة بين فريقي الترجي والمولودية في المباراة التي جمعتهما وننتظر الرد خلال الأيام المقبلة".

وكانت مباراة الترجي ونظيره المولودية في نهاية دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا قد انتهت بالتعادل بين الفريقين مما أدى لتأهلهما وخروج الزمالك من المسابقة.

ونفى السمري ما يتردد عن تأجيل مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي في الدوري، قائلاً:"لم يصلنا أي إخطاراً رسمياً بتأجيل القمة وكل ما يُثار هو أحاديث إعلامية فقط".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي مساء يوم 10 مايو المقبل ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري.