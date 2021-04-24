الخليج 365 يكشف.. ماذا جاء في تقرير الحكم بعد واقعة طلعت أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي للطرد في مباراة فريقه أمام الزمالك التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة بعد سلوك غير رياضي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمد طلعت تعرض للطرد بسبب السلوك غير الرياضي بعد إشارة من تقنية الفيديو إلى الحكم.

وأشار المصدر إلى أن طلعت اتجه نحو الجهاز الفني لنادي الزمالك وقام بالبصق تجاهه، ما دفع الحكم لطرده.

وكان حكم المباراة قد منح طلعت إنذاراً لكن بعد توصية تقنية الفيديو تحول الأمر إلى طرد.

ودون الحكم في تقريره سبب الطرد بأنه "سلوك غير رياضي" ما يجعل محمد طلعت مُعرضاً لمزيد من العقوبات بخلاف إيقاف الطرد.