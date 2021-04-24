ما رأي جمهور برشلونة في انحياز لابورتا لمشروع دوري السوبر الاوروبي؟

رفض جمهور برشلونة موقف رئيس النادي الجديد “جوان لابورتا” من مشروع السوبر ليج – دوري السوبر الاوروبي – في استفتاء اجرته صحيفة إل موندو منتصف هذا الاسبوع.

وأعلنت صحيفة إل موندو نتائج الاستفتاء الجماهيري في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد حوالي 24 ساعة فقط من اعلان رئيس برشلونة تمسكه بتطبيق مشروع السوبرليج في بيان رسمي سبّب الكثير من الجدل.

وقالت صحيفة إل موندو “عارض جميع الذين شاركوا في استفتاء تأييد أو رفض مشروع السوبرليج، فكرة إنشاء هذه البطولة، ووصلت النسبة الاجمالية للرافضين إلى 58% من إجمالي الأصوات”.

وأوضحت “65% من الشباب المشاركين، تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 عامًا عارضوا البطولة، و71% يعتقدون أن هذا الأمر أضر بصورة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أمام العالم وأسرة كرة القدم”.