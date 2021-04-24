عطيف: الهلال سيواجه فريقًا مختلفًا، استقلال دوشنبه سيغير أسلوبه

حذر لاعب وسط الهلال السعودي، عبد الله عطيف، من التعامل بثقة مفرطة مع فريق استقلال دوشنبه في الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر لضمان الترشح الى ثمن النهائي.

وأوصى عبد الله عطيف زملائه خلال تواجده في المؤتمر التقديمي لمباراة الهلال واستقلال دوشنبه، بالتعامل بجدية ونسيان المباراة الماضية التي انتهت لصالحهم بهدفين دون رد.

وقال عطيف “نخوض مواجهة يوم السبت ونحن على يقين تام بأننا سنواجه فريقًا مختلفًا عن المباراة السابقة”.

وأضاف “نحتاج للتعاكل بتركيز ذهي عال للعب بجدية ودون تهاون، حتى نصل إلى النقطة العاشرة ونضمن التأهل إلى ثنت نهائي دوري أبطال آسيا”.

وعن اياب سلمان الفرج ومدى تأثيره، ختم حديثه “الهلال يمتلك لاعبين متميزين في منطقة المحور، وكل لاعب منا يعمل ويجتهد لمساعدة الفريق”.

وتقام مباراة الهلال واستقلال الطاجيكستاني مساء اليوم السبت 24 أبريل ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الاولى من مجموعات ابطال اسيا.