ليفربول ونيوكاسل .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشرة والقنوات الناقلة والتشكيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول الإنجليزي يخوض لقاء قوية أمام نيوكاسل يونايتد السبت 24-2-2021 والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول الإنجليزي يخوض مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 24-4-2021 عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهر ة والثانية ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاء قوية أمام نيوكاسل يونايتد السبت 24-2-2021 والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وسيتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي :

ليفربول الإنجليزي يخوض لقاء قوية أمام نيوكاسل يونايتد السبت 24-2-2021 والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وسيتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي، ومن المفترض أن يعلق على هذه المباراة المعلق المميز، حفيظ دراجي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابينيو، روبرتسون.

الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو.

الهجوم: مانى، جوتا، محمد صلاح.

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