موعد مباراة الاهلي وإنبي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً جديداً فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، عندما يحل ضيفاً على إنبى ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز، وهى المباراة التى يركز خلالها كلا الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة الأهلى الذى يرغب فى الخروج بالثلاث نقاط منها فى ظل المنافسة على تصدر جدول المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلى وانبى اليوم فى الدورى المصري

ويطمح الأهلى فى تحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة من سموحة فى المباراة الماضية، والتى حرمت ألفريق الأحمر من اعتلاء صدارة الدوري، ويبحث تجاوز تلك المباراة من خلال تصحيح الوضع فى مباراة الليلة ضد إنبى من أجل استغلال مؤجلاته فى التربع على قمة الدوري.

من جهته حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سموحة، خاصة الأخطاء الدفاعية فى التمركز والاندفاع للأمام وعدم التعامل الجيد مع الكرات الطولية، وكلفت المارد الأحمر أول هزيمة بالدورى وفقدان 3 نقاط مهمة فى مشواره لاعتلاء الصدارة.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة نسيان أحداث مباراة سموحة والتركيز على تقديم مستوى قوى فى مباراة إنبى الليلة، وضرورة تحقيق ألفوز دون النظر إلى هوية المنافس أو الإجهاد الذى يعانى منه ألفريق الأحمر بسبب ضغط المباريات، وضرورة تسجيل الأهداف مبكرا حتى لا يتكرر سيناريو مباراة سموحة.

كما طالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى وعدم تكرار مسلسل إهدار الفرص الذى حدث فى مباراة سموحة، بعدما أهدر لاعبو الأهلى عدة فرص خاصة فى الشوط الأول، وكانت نتيجة ذلك خسارة المباراة، حيث حذر موسيمانى اللاعبين من التهأون أمام المرمى.

وفى المقابل، يسعى إنبى لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا إقامة المباراة على ملعبه بسبب تعود لاعبيه على أجواء اللعب على ملعب بتروسبورت، بعكس الأهلى الذى لا يفضل اللعب فى الملاعب ذات المساحات الضيقة، وهو ما يحأول إنبى للاستفادة منه فى تضييق المساحات أمام لاعبى الأهلي.

ويتطلع حلمى طولان المدير ألفنى لإنبى لتقديم مستوى قوى أمام الأهلى واستغلال هزيمة ألفريق الأحمر الأخيرة فى أن تكون ضغط على لاعبيه يستغلها ألفريق البترولى فى محأولة تهديد مرماه، ولكنه يخشى من انتفاضة الأهلى بعد الخسارة فى المباراة الماضية فى أن يشكل ضغط كبير على لاعبيه فى موقعة الليلة.