شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. الشناوى يعلن التتويج بالكأس أمام الطلائع بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وفى 5 ديسمبر 2020 توج النادى الأهلى بكأس مصر للمرة 37 فى تاريخه بعد فوزه على طلائع الجيش على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب.

تقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وتعادل للطلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد فى الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثانى، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلي.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، فيما أضاع أيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، بينما سجل لطلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال، وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد، وناب الأصدقاء المخلصون للشناوي (العارضة والكرة) عن حارس الأهلي في ركلات الترجيح، حيث تصدى القائم الأيمن لركلة الجزاء الثالثة والقائم الأيسر لركلة الجزاء الخامسة، كما تصدى الشناوي نفسه لركلة الجزاء الثانية ليفوز الأهلي (3-2) ويحصد الثلاثية التاريخية بعد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.