مواعيد مباريات اليوم السبت 24 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 24 / 4 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراتين تجمع الاتحاد السكندرى وبيراميدز على استاد الإسكندرية ومباراة إنبى والأهلى على استاد بتروسبورت.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدف دون رد في دور الـ 16 لكأس مصر ليودع البطولة ، فيما تأهل بيراميدز لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية عقب فوزه على نكانا الزامبى بهدف دون رد.

وشهد آخر ظهور لزعيم الثغر في الدوري فوزاً على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع غزل المحلة بهدفين مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة انبى والاهلى

تقام مباراة انبى والأهلى في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يركز خلالها كلا الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة الأهلي الذي يرغب في الخروج بالثلاث نقاط منها في ظل المنافسة على تصدر جدول المسابقة.

ويطمح الأهلي فى تحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة من سموحة في المباراة الماضية، والتي حرمت الفريق الأحمر من اعتلاء صدارة الدوري، ويبحث تجاوز تلك المباراة من خلال تصحيح الوضع في مباراة الليلة ضد إنبي من أجل استغلال مؤجلاته في التربع على قمة الدوري.

وفى المقابل، يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا إقامة المباراة على ملعبه بسبب تعود لاعبيه على أجواء اللعب على ملعب بتروسبورت، بعكس الأهلي الذي لا يفضل اللعب في الملاعب ذات المساحات الضيقة، وهو ما يحاول إنبي للاستفادة منه في تضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.