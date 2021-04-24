شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان للاعبي إنبي: تملكون إمكانيات تكسبوا بها الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بفريق إنبي تفاصيل محاضرة حلمى طولان، المدير الفني للفريق البترولى، للاعبين قبل مواجهة إنبي المقرر لها اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري.

ونصح طولان لاعبيه بالتركيز أمام الأهلي، مشيرا إلى إمكانياتهم الكبيرة التي يملكونها والتي تستطيع مساعدتهم على الفوز أمام الأحمر، محذرا إياهم من السرحان والتوهان، الذى من شأنه أن يكلف شباكهم أهدافا سهلة.

وطالب المدير الفني لإنبي اللاعبين بتصحيح الأخطاء التي ارتكبوها في مباراة الجونة الماضية، وتسببت في هزيمة الفريق البترولى بهدف دون رد، بسبب وجود بعض الأخطاء الجماعية من اللاعبين، خاصة في الخط الخلفي، والتعامل مع الكرات الطولية في ظهر دفاع إنبي.

ومن ناحية أخرى كرر مسئولو إنبي شكواهم من الظلم التحكيمى الذى يتعرض له فريقهم فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان آخرها، على حد قولهم، أمام الجونة فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أمين عمر تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام الجونة كانت من حق كريم فؤاد، بعد تعرضه للدفع في منطقة جزاء الفريق الساحلي.

وأضاف مدير الكرة بإنبي: "الظلم يهدر مجهود اللاعبين فى الملعب، وإلى متى سنعاني من هذه الأخطاء، وللأسف لا مجيب من اتحاد الكرة على شكوانا التى تجعل فريق إنبي معرض لنزيف النقاط فى كل مباراة".

وفاز فريق الجونة على منافسه إنبي بهدف دون رد سجله نور السيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الممتاز.