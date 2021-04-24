شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. مؤمن زكريا يحتفل بطريقة خاصة ويوجه رسالة للمشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، الذى يمر بظروف صحية صعبة وسبق أن اخترع طريقة فريدة للاحتفال بأهدافه وباتت ماركة مسجلة باسم مؤمن زكريا، وهى وضع يده على أذنيه بعد تسجيل كل هدف.

احتفال خاص بمؤمن زكريا

وفسر مؤمن زكريا نجم هجوم الأهلي سر طريقته الشهيرة للاحتفال بالأهداف من خلال وضع يديه علي اذنيه، وقال مؤمن زكريا في تصريحات سابقة لقناة الأهلى، "بعد انتقالي للأهلي أكد البعض أنني لن أفعل شيئا فأردت أن أوجه رسالة لهم مفادها أنني لا أسمعهم".