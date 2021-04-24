شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس عنوان أول تدريب لضياء السيد في سيراميكا وغياب الحضري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد ضياء السيد، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أول تدريب لفريقه وسط أجواء من الحماس والتحفيز، لتشجيع اللاعبين على استعادة النتائج الإيجابية وعودة الثقة التي فُقدت بعد الخروج من كأس مصر أمام المقاصة.

وظهر ضياء السيد في التدريبات خلال منحه التعليمات للاعبين، وخصوصا الثنائى صالح جمعة ومحمد إبراهيم، كما كان برفقته عادل مصطفى المدرب العام، والذى اتضحت عليه أجواء التركيز هو الآخر مع اللاعبين.

وغاب عصام الحصري، مدرب حراس المرمى الجديد، عن أول تدريب؛ لظروف سفره خارج البلاد، حيث يتواجد حاليا بالإمارات؛ للحصول على الدورات التدريبية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا للمباريات المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قال ضياء السيد، إنه يشكر مسئولي سيراميكا على الثقة الكبيرة التي منحوها له، موضحا أن هدفه الأول يتمثل في وضع الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة في مكانة متمزة بجدول ترتيب الدوري.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "أحمد الله على خطوتى الجديدة في الدورى على رأس القيادة الفنية لفريق سيراميكا بعد غياب، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وتقديم أداء مميز يليق بمكانة سيراميكا".

وأكد ضياء السيد أن فريق سيراميكا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنه قام بتدريب بعض منهم قبل ذلك، ويعلم إمكانياتهم جيدا، لافتا إلى أن الجميع سيرى عمله في الملعب متمنيا أن يكون على قدر ثقة الجميع.

وأعلن نادى سيراميكا، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالى، مكون من ضياء السيد، فى منصب المدير الفنى، ومعه وعادل مصطفى مدربًا عامًّا، مع استمرار مروان النايب مدربًا، فى حين تقرر تعيين عصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندرى مدرب الأحمال فى نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإدارى مهام عمله دون تغيير.

ووجهت إدارة نادى سيراميكا الشكر لهيثم شعبان مدرب الفريق، بعد وداع كأس مصر على يد فريق المقاصة، بالخسارة فى دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الإشادات الواسعة التى حظى بها هيثم شعبان فى ظهوره الأول بمقعد المدير الفنى فى الدورى الممتاز.



ضياء السيد



ضياء فى أول تدريب



ضياء



عادل مصطفى