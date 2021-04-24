شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض أرقام الونش وعبد الشافى وحامد فى مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض نادى الزمالك الأرقام المميزة التى ظهر بها ثلاثى الفريق محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وطارق حامد، خلال مواجهة الإنتاج الحربي التى جمعتهما الخميس، ونجح الأبيض خلالها في الفوز وتعزيز صدارتهم للدوري برصيد 36 نقطة.

واستطاع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحميد أحداد صناعة انتصار الأبيض، بعد إحراز هدفي اللقاء، وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين في مقدمتهم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق صاحب الأداء الثابت والقوة الدفاعية الكبيرة للفريق، إلى جانب محمد عبد الشافي العائد بقوة بعد غياب، وكان أحد عناصر الفوز، وطارق حامد، أحد نجوم اللقاء، وتأتي أرقام المباراة التى رصدها الموقع الرسمى للزمالك، لتصب في صالح الثلاثي.

محمود حمدي الونش

جاء محمود الونش في المركز الأول من حيث الوصول إلى الكرة ولمسها وأيضا تمرير الكرة لزملائه، حيث نجح الونش في لمس الكرة في 64 مرة وتمرير الكرة 35 مرة ليكون الأول بين كل لاعبي الزمالك.

الونش شارك مع الزمالك هذا الموسم في 14 مباراة في الدوري من إجمالي 16 مباراة، ولم يغب سوى عن مباراة المقاصة، وكان خارج القائمة ومباراة وادي دجلة وكان على دكة البدلاء.

محمد عبد الشافي

شيفو العائد بعد غياب عن المباريات، بسبب الإصابة، وشارك في مباراة الكأس فقط أمام حرس الحدود، ثم جاءت المشاركة الأساسية الأولى له أمام فريق الإنتاج الحربي، وحل في المركز الثاني خلف الونش.

شيفو نجح في لمس الكرة في 62 مرة خلال المباراة، وكان عنصرا مؤثرا في كل لمسة له داخل الملعب، وكان أحد نجوم اللقاء بعدما شكل مع أشرف بن شرقي جبهة قوية، وكانت عرضياته مصدر خطورة كبيرة علي فريق الإنتاج الحربي.

طارق حامد

كعادة طارق حامد دائما، عنصر قوة وإضافة في الفريق وظهر بمستوى جيد أمام الإنتاج الحربي، وحل في المركز الثالث خلف الونش ومحمد عبد الشافي، حيث نجح في تمرير الكرة في 28 مرة، وكانت تمريراته دائما مصدر خطورة وقوة.

طارق حامد شارك مع الزمالك في الدوري هذا الموسم في 15 مباراة من إجمالي 16 مباراة، ولم يغب سوى عن مباراة سموحة، وكان خارج القائمة تماما في هذا اللقاء.