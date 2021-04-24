شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال بعد الفوز على الجونة: ربنا كافأ أسوان على الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن سعادته بعد الفوز على خصمه الجونة والتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر، لمواجهة المصري البورسعيدى، مؤكدا أن فريقه أهدر العديد من الفرص، ولكن الله كان رحيما بهم.

وقاد عمرو الحلوانى، لاعب أسوان، فريقه للفوز على الجونة بهدف نظيف، سجله في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، ليتأهل أبناء زهرة الجنوب لدور الـ8 من بطولة كأس مصر، ويضربوا موعدا مع المصري البورسعيدى.

وشكر عبد العال في تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports" بعد المباراة لاعبى فريقه على المجهود الكبير الذى بذلوه أمام الجونة، مؤكدا أنهم صبروا بعد إهدار الكثر من الفرص، ليكافئهم الله في النهاية بهدف في الوقت القاتل.

واختتم المدير الفني لفريق أسوان تصريحاته قائلا: "هكذا هي مباريات الكأس تحتاج إلى الصبر وعندى تحفظات صغيرة على حكم اللقاء، وهى كثرة الإنذرات، لكن في النهاية أدار محمد يوسف اللقاء بشكل جيد".