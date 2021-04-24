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أحمد الغندور حكمًا لمباراة الاتحاد وبيراميدز.. وعاشور إنبي والأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي السبت ببطولة الدوري الممتاز والتي تجمع إنبي و الأهلي ، و الاتحاد السكندري و بيراميدز في التاسعة و النصف مساء اليوم، على النحو التالي:-

إنبي والأهلي

محمود عاشور"حكم ساحة"-أحمد صلاح "مساعد أول"-وائل شعبان "مساعد ثان" - محمد السعداوي "حكم رابع" - نادر قمر الدولة " حكم فيديو" -سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو"

الاتحاد وبيراميدز

أحمد الغندور "حكم ساحة"-يوسف البساطي"مساعد أول" -عماد العقاد "مساعد ثان" -محمد الشناوي "حكم رابع" -عمرو الشناوي "حكم فيديو" - إبراهيم محجوب " مساعد حكم فيديو".

شهد مران الأهلي الختامي قبل مواجهة إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت قرابة الساعة، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سموحة، والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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