شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوبوليس ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 30 / 29، فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة حسن مصطفى، ومن المقرر أن يصطدم فريق الزمالك غدا بالأهلى فى النهائى، بعدما تأهل الأخير على حساب الزهور بالفوز بنتيجة 33/32.

يطمح فريق الأهلى لحصد هذا اللقب، بعد الخسارة المخيبة للآمال لبطولة دورى المحترفين أمام الزمالك، مؤخرا وسط طموح الزمالك فى مواصلة التألق والسيطرة المحلية هذا الموسم.

ويحضر نهائيات مسابقات اليد أعضاء مجلس إدارة الناديين، وبعض من آسر اللاعبين فقط، فى ظل عدم حضور الجماهير وفقا لقرار اتحاد اللعبة.

تقام غدا مباراتا تحديد البطل بين الأهلي والزمالك، وتحديد صاحب البرونزية على نفس الصالة بين فريقى الزهور مع هليوبوليس.