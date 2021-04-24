شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لكريم نيدفيد في تدريبات الأهلى بعد غياب عامين و 13 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بالصور الأولي لمشاركة لاعبها كريم نيدفيد في تدريبات الفريق اليوم، بعد غياب أكثر من عامين في إبريل 2019 للإصابة بقطع في غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية، وما صاحبها من خطأ في التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب للملاعب.

وانتظم كريم نيدفيد في المران الجماعي للأهلي بكل طبيعي اليوم، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة في مباراة فريقه ضد المقاصة في أبريل عام 2019 ومن وقتها يغيب عن صفوف الأهلي.



عودة نيدفيد للتدريبات



نيدفيد فى التدريبات



كريم نيدفيد فى تدريبات الاهلى

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية.

وكان مقررا مشاركة نيدفيد في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية فبراير الماضي أو أول مارس على أقصى تقدير قبل أن يشكو اللاعب من رشح في الركبة، تسبب في تأخير موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وخضوعه لبرنامج تأهيل جديد.

أوضح المصدر أن نيدفيد جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مران الأهلي، ولكنه ينتظر قرار الجهاز الفني بشأن انتظامه في المران الجماعي، خاصة بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.