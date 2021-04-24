شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد غياب 744 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الأهلي مساء الجمعة عودة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر، في ظاهرة طال انتظارها بالنسبة للجماهير الحمراء بعد طول غياب اللاعب الذي استمر لمدة عامين و13 يوما منذ الإصابة في مباراة فريقه ضد المقاصة يوم 10 أبريل لعام 2019، منذ أن كان يتولى تدريب الأهلي الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ووصلت مدة غياب نيدفيد عن تدريبات الأهلي إلى 744 لم يذق فيها متعة التدرب وسط مجموعة مكتفيا بالتأهيل والتدريبات الانفرادية، بعدما اشتكى من الإصابة بقطع في غضروف الركبة استلزم إجراء جراحة في الركبة بألمانيا، قبل أن تتأخر عودته للملاعب.

وشارك كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الجمعة لأول مرة بعد غياب طويل استمر لمدة عامين، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة بقطع في غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية، وما صاحبها من خطأ في التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب للملاعب ، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات لاسيما وأنه مقيد بقائمة الأهلي المحلية، ولكن تبقى مشاركته في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة.

وكان نيدفيد قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.

وكان مقررا مشاركة كريم نيدفيد في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية فبراير الماضي أو أول مارس على أقصى تقدير قبل أن يشكو اللاعب من رشح في الركبة، تسبب في تأخير موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وخضوعه لبرنامج تأهيل جديد.