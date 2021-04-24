شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جد محمد مجدى قفشة نجم الأهلى قبل مباراة إنبي بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مجدى قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وفاة جده حيث نشر اللاعب صورة معه عبر حسابه على إنستورى إنستجرام معلقا عليها:" اللهم أجرنا في مصيبنا إن لله وإنا إليه راجعون جدى في ذمة الله ".

ومن ناحية أخري كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى جالاتا سراى التركى يرصد مبلغاً كبيراً لعرضه على مسئولى للنادى الأهلى لضم صانع ألعابه محمد مجدى قفشة بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "yeniasir" التركية، إن قفشة دخل دائرة اهتمامات جالاتا سراى أثناء متابعتهم لمصطفى محمد فى الموسم الماضى، قبل أن ينضم لاعب الزمالك لصفوف الفريق ويظهر بشكل طيب.

وأضافت الصحيفة أن جالاتا سراى عقد جلسة مع أحد ممثلى الأهلى فى إسطنبول وعرضوا استعارة قفشة مقابل مليون ونصف يورو، مع وضع بند فى الاتفاق على أن يكون بنية البيع النهائى ويحصل الأهلى على 3 ملايين يورو إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى لاعب الأهلى لفت أنظار كشافة جالاتا سراى فى الفترة الماضية، ويأمل النادى أن يكون قفشة هو البديل المناسب فى مركز صناعة الألعاب بعد فسخ التعاقد مع المغربى يونس بلهندة.

وأضافت الصحيفة أن مسئولى جالاتا سراى لديهم ثقة فى اللاعب المصرى بعد المستوى الذى ظهر به مصطفى محمد مع الفريق، ما جعلهم يرغبون فى الإقدام على إبرام صفقة أخرى من الدورى المصرى، مشيرة إلى أن إدارة النادى التركى تسابق الزمن لضم قفشة مثلما حدث مع لاعب الزمالك.

وكان قفشة قاد الأهلى للتأهل إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكلا الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.