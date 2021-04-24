قائمة الأهلي.. ظهور ناشئ.. وغياب بانون وأشرف أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التس ستخوض مباراة إنبي في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن الجولة المؤجلة من حسابات الأسبوع الـ13 بمسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد أحمد رمضان "بيكهام" مرة أخرى بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد سموحة، في المقابل تواجد الدولي المالي أليو ديانج بعد تعرضه للإصابة في اللقاء الأخير.

في المقابل، استبعد موسيماني كل من المدافع المغربي بدر بانون وأيمن أشرف للراحة في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

وجاءت قائمة الأهلي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أحمد رمضان "بيكهام" - سعد سمير -محمد حسام.

خط الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

وكان الأهلي خسر المباراة الماضية ضد سموحة بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الأسبوع الحادي عشر.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل الترتيب الثاني حاليًا برصيد 30 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، لكن الفريق الأحمر خاض 13 مباراة مقابل 16 مباراة للأبيض.