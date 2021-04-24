قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

يلتقي فريقي الأهلي والزمالك لكرة اليد مجددًا في نهائي بطولة كأس مصر بعدما وصل قطبي الكرة المصرية للمباراة النهائية عقب الفوز على الزهور وهليوبولس على الترتيب.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب "الدكتور حسن مصطفى" مساء السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

البداية من الزمالك حامل لقب الدوري مؤخرًا حيث استطاع "الفارس الأبيض" الوصول للمباراة النهائية بالفوز على فريق هليوبولس بنتيجة (30-29).

في المقابل، فاز الأهلي حامل لقب كأس مصر في آخر نسخة على فريق الزهور بنتيجة (33-32).

وكان الزمالك التقى بالأهلي مساء الإثنين الماضي في لقاء حسمه الأبيض بنتيجة (18-17) ليتوج بلقب بطولة الدوري بعد اللجوء لمباراة فاصلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك 16 بطولة كأس مصر مقابل سبع بطولات كأس للأهلي.