اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأطقم التي ستدير مباراتي إنبي والأهلي والاتحاد وبيراميدز مساء يوم غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أن محمود عاشور سيقود مباراة إنبي والأهلي كحكم ساحة فيما سيساعده أحمد صلاح ووائل شعبان فيما سيأتي محمد السعدواي كحكم رابع بينما سيكون نادر قمر الدولة حكم فيديو وسيُساعده سعيد حمزة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاتحاد وبيراميدز لأحمد الغندور كحكم ساحة ويساعده كلاً من يوسف البساطي وعماد العقاد على أن يكون محمد الشناوي حكماً رابعاً، بينما سيكون عمرو الشناوي حكم فيديو وسيُساعده إبراهيم محجوب.

يُذكر أن إنبي سيستضيف الأهلي عند التاسعة من مساء يوم غد السبت على ملعب بتروسبورت، بينما سيحل بيراميدز ضيفاً على الاتحاد في التوقيت ذاته باستاد الإسكندرية.