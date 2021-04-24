قائمة بيراميدز.. ثنائي هجومي.. وتواجد رمضان والسعيد استعدادًا للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريق والتي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري مساء السبت ضمن حسابات الجولى المؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يخرج بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب "استاد الاسكندرية" في لقاء يسعى من خلاله بيراميدز للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل في آخر مباراتين ضد مصر المقاصة بنتيجة (1-1) ثم غزل المحلة (2-2).

وجاء قائمة بيراميدز والمكونة من 20 لاعبًا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 27 نقطة، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 28 نقطة.