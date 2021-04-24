مران الأهلي.. إراحة أشرف.. مشاركة نيدفيد.. وعودة ديانج و ياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

اختتم فريق الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة؛ استعداداً لمواجهة نظيره إنبي، مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الدوري.

وحصل لاعب الفريق أيمن أشرف عل راحة من التدريب بالتنسيق بين الجهاز الطبي للنادي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني؛ بسبب حالة الإجهاد التي تعرض لها مؤخرًا، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق.

وشهد المران مشاركة كريم نيدفيد في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن التواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية الفترة الماضية.

وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعي اليوم، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان نيدفيد قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.

وشارك كذلك المحترف المالي في صفوف الفريق، أليو ديانج، بعدما خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة سموحة.

وكذلك شارك ياسر إبراهيم في المران بعدما أكده الجهاز الطبي بالنادي جاهزيته بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، عقب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الضامة.

وشارك ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس، للتخلص من حالة الإجهاد، والاستعداد لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ السبت.