طريق الزمالك.. رائعة الحلواني تقود أسوان لربع نهائي الكأس بضرب الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق أسوان بطاقة التأهل لدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" نسخة موسم (2020 - 2021).

وكان فريق أسوان تأهل إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه على فريق سوهاج بنتيجة (3-1)، في المقابل صعد فريق الجونة للدور ذاته بفوزه الساحق على فريق كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبصعود فريق أسوان إلى الثمانية الكبار سيواجه نظيره المصري البورسعيدي والذي تأهل للدور ذاته عقب الفوز على طلائع الجيش.

ويعتبر فريق أسوان هو طريق فريق الزمالك والذي صعد لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود حيث سيلتقي الفريق الأبيض منافسه الإسماعيلي.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السابعة من بداية المباراة كادت تشهد هدفًا لصالح الجونة عن طريق محمد الشبراوي لكن حارس أسوان خالد وليد يبعد الكرة.

محاولة الجونة الثانية في المباراة كانت في الدقيقة 17 بتسديدة عن طريق نور السيد لكن تمر أعلى مرمى فريق أسوان لتظل النتيجة سلبية.

المحاولة الأولى من جانب فريق أسوان كانت عن طريق محمد جمال "تريكة" في الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

وكاد سيرجي أكا أن يسجل هدف الجونة الأول في الدقيقة 54 بعد تسديدة من كرة حرة مباشرة لكن خالد وليد حارس أسوان يتألق ويبعد الكرة عن مرماه.

رائعة من عمرو الحلواني بعدما سدد لاعب أسوان هدف من كرة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 87 ليهدي التقدم لفريقه وتصبح النتيجة (1-0).

تشكيل أسوان: خالد وليد - أحمد سالم صافي - ميدو جابر - محمود شبانة - عبد العزيز موسى - أحمد عبد الظاهر - عمرو الحلواني - هيثم الفيل - محمد جمال تريكة - محمد أسامة - أحمد الصغيري.

تشكيل الجونة: إسلام طارق - محمد نجيب - إسلام لوكا - محمد الحبيب ياكن - نور السيد - جونسون - سيرجي أكا - أحمد عامر، أحمد عبد النعيم - محمد الشبراوي - إدريس امبوبو.