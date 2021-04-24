مصدر يوضح لمصراوي موقف بادجي ومتي تبدأ مفاوضات التجديد لرباعي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن الوقت لا يزال مبكر جداً لحسم موقف السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق المعار إلي أنقرة جوجو التركي، كما أشار إلى أن فتح ملف التجديد لرباعي الفريق سيكون عقب شهر رمضان.

وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمه في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعه انه لا يزال يتبقي 6 مراحل لنهاية منافسات الدوري التركي وبالتالي لا يزال الوقت مبكر.

وأضاف: "لم نحسم موقف اللاعب حتى الآن.. وسوف يتم مناقشة القرار الخاص به في ضوء الحاجه الفنية لخدماته والعروض التي سوف نتلقاها في الفترة المقبلة".

وأوضح أن الأقرب هو تجديد اعارته أو التفاوض لبيعه للعروض التي سوف تصل له مع نهاية الدوري التركي حيث سنقوم بالإنتظار لتقييم تجربته حتى نهايتها.

وأشار إلى انه بعد إنتهاء شهر رمضان سوف يتم مناقشة العديد من الملفات على رأسها بادجي والرباعي التي تنتهي عقودهم في يونيو 2022 ونبحث تمديدها.

وشدد أن الفريق بحاجه لمزيد من التركيز الآن ولا داعي لفتح ملفات تثير عدم الإستقرار مع ضغط المباريات المتتالي ومواجهة الزمالك 10 مايو ودور الــ8 لدوري الأبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي المقرر لها 28 مايو أمام نهضة بركان.