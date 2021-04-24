أسامة نبيه: الصعب التحدث عن الأداء في ظل الضغط.. ونسعى للفوز فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يرى أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، إن الفوز على نظيرهم الإنتاج الحربي خطوة جيدة لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري، مشددًا على أن الفوز تحقق نتيجة مجهود كبير من الفريق.

وأشار نبيه، خلال تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، إلى أن الجهاز الفني عمل بكل قوة لاستعادة الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي، مضيفاً:"من الصعب التحدث عن أداء الفريق في الوقت الحالي نظراً لضغط المباريات الكبير في جدول مسابقة الدوري، لذلك نسعى للفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة".

وتابع المدرب العام لفريق الزمالك:"أغلقنا ملف مباراة الإنتاج بشكل نهائي، وكل تركيزنا الآن هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة والسعي للحصول على الثلاث نقاط في أي مواجهة يخوضها الفريق".

وأتم نبيه تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيتم منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، :"سنعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.