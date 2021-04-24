الفيفا يُعلن موعد ومكان سحب قرعة كأس العرب “قطر 2021” في بيان رسمي

أعلنت اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تاريخ وموعد ومكان سحب قرعة كأس العرب للمنتخبات، التي قرر الاعتراف بها بشكل رسمي مطلع هذا العام.

وقال فيفا في بيان رسمي إن دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة ستستضيف قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021 يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الجاري.

وقرر الفيفا تنظيم بطولة كأس العرب للمنتخبات بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة “كأس العالم FIFA قطر 2022”.

وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وبحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً عربياً من ضمنهم البطل القياسي لبطولة كأس أمم أفريقيا “منتخب مصر“.

وتقام مباريات بطولة كأس العرب في ستة من ستادات كأس العالم 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ومن المقرر اعلان تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات في وقت لاحق، بحسب بيان الفيفا الذي نُشر مساء اليوم الجمعة 23 أبريل.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، والذي سيشهد بعدها بعام نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.