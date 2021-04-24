فيديو | شاهد اهداف مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي «كارثة لينو تُبعد المدفعجية»

شاهد فيديو اهداف مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 23 أبريل، على ملعب الإمارات شمال لندن.

انتهت المباراة بفوز إيفرتون بهدف دون رد ليواصل منافسة وست هام يونايتد وتوتنهام وليفربول على المركز الخامس المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

واحتفل إيفرتون بأول فوز له على ملعب آرسنال منذ 25 عامًا، وتحديدًا في شهر يناير من عام 1996.

جاء هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 76 بعد هفوة لا تغتفر من حارس مرمى آرسنال “بيرند لينو” في التصدي لعرضية البرازيلي ريتشارلسون داخل منطقة الستة ياردات.

وكسر ريتشارلسون مصيدة التسلل بعد منتصف الملعب بقليل، لينطلق بالكرة على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمرر عرضية مُنخفضة غالط بها حارس المرمى الألماني بيرند لينو الذي حاول الامساك بها لتمر من بين يديه ثم من بين قدميه لتعانق الشباك بشكل غريب.

وكان حكم المباراة “جوناثان موس” قد ألغى ركلة جزاء احتسبها لصالح ريتشارلسون في الدقيقة 52 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

ورفع إيفرتون رصيد نقاطه لـ 52 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الخامس.

وابتعد إيفرتون عن آرسنال صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط، مع الإشارة إلى أن إيفرتون لديه مباراة مؤجلة.

وبات آرسنال مُهددًا بفقدان مركزه أمام أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 44 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

فيديو | شاهد اهداف مباراة آرسنال وإيفرتون

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