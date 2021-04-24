نتيجة مباراة الشارقة وباختاكور في دوري أبطال آسيا «خلفان يحقق التعادل القاتل»

تعرف على نتيجة مباراة الشارقة وباختاكور في دوري أبطال آسيا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 23 أبريل، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وتعادل الشارقة الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي بنتيجة 1/1 في الدقائق الأخيرة من المباراة التي استضافها ملعب نادي الشارقة.

وتقدم باختاكور في الدقيقة 59 عن طريق إرين ديرديوك، قبل أن يدرك محمد خلفان التعادل لنادي الشارقة في الدقيقة 87، ليقي فريقه من أول خسارة خلال دور المجموعات.

ورفع الشارقة رصيد نقاطه إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن تركتور، فيما رفع باختاكور رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم الشارقة وتركتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي، تستضيفها الإمارات، حيث كان الاتحاد الآسيوي قد قرر في وقت سابق إقامة مباريات المجموعات بنظام التجمع بحيث تقام كل مجموعة في بلد واحد، لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويلعب الشارقة مباراة الجولة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال آسيا أمام فريق القوة الجوية العراقي يوم 26 أبريل الجاري.