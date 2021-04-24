جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد الجولة الرابعة «الوحدات يودع وبرسبوليس أول المتأهلين»

قطع برسبوليس الإيراني أول بطاقات الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا بعد اكتساحه لفريق جوا الهندي برباعية نظيفة، مساء اليوم الجمعة 23 أبريل.

وبات نادي الشارقة على بُعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي بفضل التعادل الإيجابي القاتل الذي حققه أمام باختاكور الأوزبكي، حيث رفع رصيده لـ 8 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية بفارق نقطتين عن تركتور، وبفارق 5 نقاط عن باختاكور.

والأمر نفسه يخص نادي النصر السعودي الذي هزم فولاذ خوزستان الإيراني بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة، ليواصل تصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن السد القطري الذي كرر فوزه على الوحدات الأردني.

وودع المارد الأخضر – الوحدات الاردني – دور المجموعات بسبب تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي، مكتفيًا بنقطة يتيمة حصل عليها من تعادله مع النصر في الافتتاح، لتصبح المباراتين القادمتين “تحصيل حاصل”.

إليكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

الهلال 7 نقاط من 3 مباريات استقلال دونشبه 4 نقاط من 3 مباريات أجمك 4 نقاط من 3 مباريات شباب الأهلي دبي نقطة من 3 مباريات

المجموعة الثانية

الشارقة 8 نقاط من 4 مباريات تركتور 6 نقاط من 4 مباريات باختاكور 3 نقاط من 4 مباريات القوة الجوية نقطتان نقاط من 4 مباريات

المجموعة الثالثة

الدحيل 7 نقاط من 3 مباريات استقلال طهران 6 نقاط من 3 مباريات الاهلي جدة 4 نقاط من 3 مباريات الشرطة 0 نقاط من 3 مباريات

المجموعة الرابعة

النصر 8 نقاط من 4 مباريات السد 7 نقاط من 4 مباريات فولاذ خوزستان 5 نقاط من 4 مباريات الوحدات نقطة واحدة من 4 مباريات

المجموعة الخامسة