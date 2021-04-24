خطأ كارثي يمنح إيفرتون أول فوز على أرسنال في معقله منذ ربع قرن

المنامة - ياسر ابراهيم -

تسبب الحارس الألماني بيرند لينو في سقوط فريقه أرسنال على أرضه أمام إيفرتون للمرة الأولى منذ ربع قرن، حين أهدى الضيوف هدف الفوز 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وبدا إيفرتون في طريقه للتعادل الرابع توالياً ما كان سيقضي إلى حد كبير على آماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل، لكن لينو أهداه الفوز الأول في ملعب "المدفعجية" منذ 20 يناير 1996 بنيجة (2-1) حين أخطأ في التعامل مع عرضية للبرازيلي ريتشارليسون فحول الكرة في شباكه في الدقيقة (76).



وبهذا الفوز الأول لإيفرتون في آخر ست مراحل، رفع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة فقط خلف جاره اللدود ليفربول حامل اللقب الذي يلتقي السبت ضيفه نيوكاسل.



لكن لا يزال أمام إيفرتون الذي كان متصدراً للدوري في أوائل الموسم قبل تراجع نتائجه، اختبارات صعبة في المراحل الخمس الأخيرة، أبرزها ضد وست هام الخامس في المرحلة الخامسة والثلاثين ومانشستر سيتي المتصدر في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.



أما بالنسبة لأرسنال الذي مني بهزيمته الثالثة عشرة هذا الموسم وبات مهدداً حتى بفقدان مركزه التاسع لصالح ليدز وأستون فيلا بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة، فالأمل الوحيد لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا هو الفوز بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ما سيمنحه بطاقة العودة الى دوري الأبطال، إلا أن المهمة ليست سهلة لأنه يواجه فياريال الإسباني الذي يلتقي النادي اللندني ذهاباً الخميس في "لا سيراميكا".

المصدر: فرانس برس