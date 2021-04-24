الامارات | تتويج حمد خليفة وحجازي في بطولة الفجيرة للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج حمد خليفة وحجازي في بطولة الفجيرة للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس بطولة السباحة الرمضانية الأولى في الفجيرة، التي أقيمت في مسبح نادي الفجيرة للتنس، بالتعاون مع فريقي الفجيرة للسباحة والترايثلون، بمشاركة 80 سباحاً وسباحة من مختلف الجنسيات. وفي أبرز النتائج، وضمن فئة 50 متر فراشة، للرجال، فاز حمد خليفة، ومحمد حجازي لفئة الشباب. وفي ختام المنافسات، توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين، بحضور مدير عام نادي الفجيرة للتنس صلاح الحمد.

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