الامارات | ضربة خريبـين تمنح «السعادة» للوحدة أمام الريان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة خريبـين تمنح «السعادة» للوحدة أمام الريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الوحدة في مواصلة انتصاراته بدوري أبطال آسيا، وتمكن من تكرار الفوز على الريان القطري، بهدف دون ردّ، أمس، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من البطولة.

ويدين «أصحاب السعادة» بهذا الانتصار إلى المهاجم السوري عمر خريبين، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء (71).

واستفاد الوحدة الذي رفع رصيده للنقطة السابعة من النقص العددي في صفوف الريان بعد طرد اثنين من لاعبيه، بواقع حالة طرد في كل شوط.

ووضع مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، علامات استفهام عدة حول التشكيلة التي دفع بها أمام الريان، بالإبقاء على النجمين إسماعيل مطر، وعمر خريبين على مقاعد البدلاء، في مباراة كان في حاجة ماسة لتحقيق الفوز للاستمرار في صراع المنافسة على حجز بطاقة التأهل لدور الـ16.

وكان واضحاً على بداية الشوط الأول الحرص المبالغ فيه من الفريقين لعدم تقبل أي هدف، فسيطر الحذر على أجواء المباراة، وانحصر اللعب وسط الملعب دون أي تهديد على المرميين.

ووسط حالة الرتابة الغالبة على المجريات، شهدت الدقيقة 24 أول فرصة مُحققة من جانب الوحدة للتسجيل من تسديدة يسارية للسلوفيني ماتافز، نجح حارس الريان في إبعادها إلى ضربة ركنية، نُفذت من دون أن تُستغل.

وسنحت فرصة أخرى لأصحاب السعادة من ضربة ثابتة نفذها خليل إبراهيم، وأبعدها الدفاع والكرة في طريقها إلى المرمى إلى ضربة ركنية (34).

وتغيرت المباراة بصورة كبيرة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، حينما انطلق عبدالله أنور، من جهة اليمين وشق طريقه تجاه المرمى ليتعرض للعرقلة من قبل المدافع محمد السيد على حدود الصندوق، ليُشهر بعدها حكم الساحة، عبدالله العنيزي، البطاقة الحمراء مباشرة للاعب الريان، ليجبر فريقه على خوض الشوط الثاني كاملاً بـ10 لاعبين.

ودخل الوحدة الشوط الثاني بنزعة هجومية واضحة، عززها البديل عمر خريبين، الذي حل بديلاً للمدافع محمد المنهالي، بتسديدة مرت بمحاذاة القائمة (48).

وأحدث نزول إسماعيل مطر نقطة فارقة في أداء الوحدة، الذي لعب كرة بالمقاس على رأس فارس جمعة، لم يجد محترف الريان فرانك كوم، سبيلاً سوى عرقلته ليحصل العنابي على ضربة جزاء، ويُستبعد لاعب الريان من المباراة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتقدم عمر خريبين لتنفيذ ضربة الجزاء، التي وضعها بنجاح على يسار الحارس محرزاً هدف الفوز للوحدة.

وقبل نهاية المباراة، انفعل إسماعيل مطر بشدة على مدافع الريان ديم تراوري بعد عرقلة تعرض لها، ليحصل على البطاقة الحمراء ويغيب عن تشكيلة الوحدة في مباراة بيرسبوليس الإيراني المقبلة.

• اشتراك «سمعة» بالشوط الثاني أحدث الفارق في أداء الوحدة.

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