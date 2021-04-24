الامارات | تتويج العروبة بطلاً و«الصقور» وصيفاً لدوري الهواة الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج العروبة بطلاً و«الصقور» وصيفاً لدوري الهواة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوّج اتحاد كرة القدم مساء اليوم فريق العروبة بدرع بطولة دوري الدرجة الأولى الذي كان الفريق قد حسمه منذ الجولة الماضية، فيما يسلم فريق الإمارات جائزة مركز الوصيف، وذلك في الجولة الأخيرة من البطولة التي ستُقام مبارياتها الخمس عند الساعة العاشرة مساء اليوم، إذ يلتقي البطائح مع العروبة، ومصفوت مع الإمارات، ومسافي مع دبا الحصن، والذيد مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع العربي.

ووافق اتحاد الكرة وطرفا مباراتي التتويج على أن تنقل مباراة البطائح والعروبة لتُقام في استاد خليفة بن زايد في نادي العروبة، وتُقام مباراة مصفوت والإمارات في استاد الإمارات برأس الخيمة.

وسينال العروبة جائزة نقدية تبلغ مليون درهم، بينما سيحصل الإمارات على 500 ألف درهم.

وكان العروبة قد حسم الصدارة والصعود بعد فوزه في الجولة الماضية على الذيد بثلاثية نظيفة، ووصل إلى النقطة 43، بينما صعد الإمارات لدوري الخليج العربي بعد أن ضمن المركز الثاني برصيد 40 نقطة وتفوقا معاً على البطائح (37 نقطة).

وتبحث أندية دبا الحصن (27 نقطة) والحمرية (26 نقطة)، والعربي (25 نقطة)، والتي تحتل المراكز من الخامس حتى السابع بالترتيب عن الفوز لتحسين مواقعها في جدول الترتيب، بينما يبحث مصفوت (17) عن مركز أفضل من التاسع، ومسافي (16) عن مغادرة المركز ما قبل الأخير، والذيد يطمح إلى تحقيق ثاني انتصاراته في البطولة.

• 43 نقطة جمعها العروبة في دوري الدرجة الأولى قبل لقائه اليوم أمام البطائح.

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