الامارات | الجزيرة يواجه النصر وعينه على كأس اليد للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه النصر وعينه على كأس اليد للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق النصر، الساعة العاشرة مساء اليوم، ضيفاً على الجزيرة، في إياب نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد للسيدات. ويسعى الجزيرة لتأكيد فوزه ذهاباً (30-27)، وحسم لقب البطولة. بينما يرغب فريق النصر في فرض مباراة ثالثة وفاصلة.

وتدخل صاحبات الضيافة موقعة الإياب بخياري الفوز أو التعادل، الكفيل لهن باستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي في النسختين الأخيرتين، خصوصاً أن لاعبات الجزيرة سبق لهن في 17 الشهر الجاري، الظفر بلقب بطولة الدوري على حساب النصر.

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