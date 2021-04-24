الامارات | الأولمبية تشارك بالاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود بأولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تشارك بالاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود بأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية، صباح الأربعاء الماضي، بالاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود الذي عقد عن بعد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام بطوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس ) من العام الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات والجوانب المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المنافسات وأثناء الإقامة في القرية الأولمبية، مع التأكيد على التزام الوفود المشاركة بتعليمات الوجود في مختلف المواقع والمنشآت الرياضية، وتعليمات السفر، والمدة المسموحة بها لتنظيم المعسكرات التي تسبق الانطلاق الفعلي للمسابقات الرياضية.

وتناول الاجتماع استعراض تشكيل الوفود المشاركة، والتأكد من تطبيق التقليص للوفود، في ضوء اتباع الإجراءات الواردة من اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية.

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