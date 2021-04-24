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الامارات | الأولمبية تشارك بالاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود بأولمبياد طوكيو

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية، صباح الأربعاء الماضي، بالاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود الذي عقد عن بعد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام بطوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس ) من العام الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات والجوانب المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المنافسات وأثناء الإقامة في القرية الأولمبية، مع التأكيد على التزام الوفود المشاركة بتعليمات الوجود في مختلف المواقع والمنشآت ، وتعليمات السفر، والمدة المسموحة بها لتنظيم المعسكرات التي تسبق الانطلاق الفعلي للمسابقات الرياضية.

وتناول الاجتماع استعراض تشكيل الوفود المشاركة، والتأكد من تطبيق التقليص للوفود، في ضوء اتباع الإجراءات الواردة من اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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