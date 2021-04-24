الامارات | شباب الأهلي يحسم لقب دوري تحت 21 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحسم لقب دوري تحت 21 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم شباب الأهلي لقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، قبل جولة على ختام المنافسة، بفوزه أول من أمس على مضيفه الوصل 2-1 في الجولة 25، لينجح في حسم اللقب، مستفيداً من تعثر العين «الوصيف» بالتعادل 2-2 أمام الجزيرة. وانتظر شباب الأهلي حتى الشوط الثاني لينجح في تسجيل هدفين أمام الوصل، عن طريق محمد المدني في الدقيقتين 63 و67، قبل أن يسجل الوصل هدف تقليل الفارق من ركلة جزاء للبديل شهاب لشكري في الدقيقة 89، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 55 نقطة، ليحسم اللقب قبل مباراته في الجولة الأخيرة أمام النصر.

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