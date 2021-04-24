الامارات | النصر يصطدم ببني ياس في كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصطدم ببني ياس في كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه اليوم فريق النصر بني ياس في الساعة العاشرة مساء، على صالة نادي الشارقة، ضمن ربع نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة. ويسعى «العميد» إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، ويطلبه «السماوي» بشعار الحفاظ على آماله، والسير قدماً نحو انتزاع لقبٍ تاريخي أول له بتاريخ البطولة التي استهلت في عام 2007-2008.

كما يشهد الدور، وفي التوقيت ذاته، لقاء الشارقة والجزيرة الذي يقام على صالة نادي الوصل، واستضافة صالة نادي النصر مباراة شباب الأهلي والظفرة، ويسدل الستار بلقاء الوحدة والوصل الذي يقام على صالة نادي شباب الأهلي.

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