الامارات | السلوفيني برايكوفيتش بطلاً لـ «الدراجات» في دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن السلوفيني برايكوفيتش بطلاً لـ «الدراجات» في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش، المقيم في الإمارات منذ 2010، بطلاً لسباق الدراجات الهوائية، ضمن الفئة المفتوحة بدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر فعالياتها حتى 29 الجاري، وتقام وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وأطلق أمين عام مجلس دبي، رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، شارة انطلاق السباق الذي امتد على مسافة 75 كيلومتراً، بحضور مساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة صالح المرزوقي، ورئيس اللجنة الفنية عادل البناي، وعدد من أعضاء اتحاد الدراجات.

وحقق برايكوفيتش اللقب في زمن 1:41:45:26 ساعة، متقدماً على الروسي فلاديمير جوزيف، الوصيف، ثم ثالثاً السلوفيني بول غريغا. وفي بقية المراكز حل رابعاً طلال سودير، ثم خالد معيوف في المركز الخامس، وجاسم علي سادساً.

وشارك في السباق 370 دراجاً من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، ومجموعة من الدراجين المخضرمين وأصحاب صولات وجولات في عالم الدراجات الهوائية، يتقدمهم بطل السباق يانيز برايكوفيتش الذي يحمل في سجله مشاركة في الألعاب الأولمبية، ومشاركات عدة في طوافات عالمية، مثل طواف فرنسا الذي حصل فيه على المركز التاسع في 2012، والمركز الرابع في طواف أبوظبي 2015، وغيرها من الأرقام الجيدة في مسيرته، وفلاديمير جوزيف صاحب التجربة الطويلة مع أشهر الفرق العالمية، مثل أستانا الكازاخي وكاتوشا الروسي، إضافة إلى دراجي أندية شباب الأهلي والنصر وأبوظبي وفرق تريك وجميرا، وغيرها.

وقاد برايكوفيتش وفلاديمير جوزيف السباق منذ البداية، ونجحا في الانفراد بالمقدمة، وحرصا على دخول خط النهاية جنباً إلى جنب مع أسبقية بستة أجزاء من الثانية لفائدة برايكوفيتش، وجاء السباق سريعاً، حيث وصل معدل السرعة إلى 46 كلم في الساعة، وسط منافسة قوية من بقية الدراجين.

وتم رصد مكافآت مجزية للفائزين في الفئة المفتوحة للرجال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 18 ألف درهم، والمركز الثاني 12 ألف درهم، والمركز الثالث 9600 درهم، ومن الرابع إلى التاسع 3600 درهم.

وتتواصل بطولة الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الليلة بإقامة سباق فئة الهواة المواطنين، بعدما أقيم مساء أمس سباق فئة الهواة المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وأصحاب الهمم.

من جانبه، وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات، نايف جكة، التنظيم بـ«الرائع»، مشيراً في تصريح صحافي: «البداية في اليوم الأول لمسابقة الدراجات كانت أكثر من رائعة، ومبشرة بالخير، وهو ما يعكس التنظيم المتميز من مجلس دبي الرياضي، ونحن في اتحاد الدراجات حريصون على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون لإنجاح الدورة وإخراجها بالصورة اللائقة».

وعبّر السلوفيني برايكوفيش عن سعادته بالفوز بالمركز الأول، واصفاً المنافسة بأنها كانت شيقة وممتعة على مدار طول السباق. وقال في تصريح صحافي: «كنت حريصاً على أكون في مقدمة المتسابقين دائماً طوال مسافة السباق، لأن رغبة الفوز تتملكني من البداية، في المنتصف كانت هناك مطاردة قريبة من الروسي فلاديمير جوزيف، ولكني نجحت في التغلب عليه، فهو دراج أكثر من رائع».

عادل البناي: الوصول إلى مشاركة 370 دراجاً بشارة خير

قال رئيس اللجنة الفنية للدورة، عادل البناي، إن المشاركة كانت مميزة من مختلف الدراجين، والجميع أبدى سعادته بالتنظيم المحترف. وأكد في تصريح صحافي: «سعادتنا كبيرة بالإقبال الواسع على المشاركة من الدراجين المحترفين والهواة من مختلف المستويات المهارية، ومن جنسيات متعددة، فوصول المشاركين في هذه الفئة إلى 370 دراجاً، رغم الظروف التي يمر بها العالم، هو بشارة خير».

وتابع: «أثلج صدورنا إشادة جميع المشاركين، خصوصاً لاعبي الأندية، بالتنظيم وقوة المنافسة، وبالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها قبل وأثناء وبعد انتهاء السباق، حيث حرصت اللجنة على تحقيق رقم صفر حالات إصابة أثناء الدورة كاملة، فقد فرضت اللجنة المنظمة إجراءات مشددة، حيث يعتبر إجراء فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا إلزامياً لجميع المشاركين، ويشترط إبراز نتيجة سلبية لمسحة الأنف، وألا يمر عليها أكثر من 48 ساعة من تاريخ إعلانها، ونشكر وزارة الصحة على تعاونها معنا في إجراء الفحوص المجانية على مدار يومين لهذا العدد لكبير». وأضاف: «سيتم تتويج جميع الفائزين بالمراكز التسعة الأولى في مختلف الفئات مساء اليوم».

مكافآت الفائزين في الفئة المفتوحة

- صاحب المركز الأول: 18 ألف درهم.

-المركز الثاني: 12 ألف درهم.

- المركز الثالث: 9600 درهم.

- من الرابع إلى التاسع: 3600 درهم.

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