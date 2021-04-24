الامارات | البايرن على موعد مع لقب «البوندسليغا» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن على موعد مع لقب «البوندسليغا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون بايرن ميونيخ اليوم على موعدٍ مع التتويج بلقبه التاسع توالياً في الدوري الالماني (البوندسليغا)، عندما يحل ضيفاً على ماينتس في المرحلة الـ 31.

ويتصدر البافاري بفارق 10 نقاط عن وصيفه المباشر لايبزيغ، ويحتاج الى الفوز ليضمن اللقب قبل ثلاث مراحل على نهاية الدوري.

ويأمل لاعبو البايرن في إحراز اللقب الثلاثين في تاريخ البوندسليغا الذي انطلق عام 1963، ليودّعوا مدربهم الناجح هانزي فليك بأفضل طريقة ممكنة، بعد ان اعلن رغبته في ترك الفريق في نهاية الموسم الجاري.

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